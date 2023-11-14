В Анкаре недовольны отсутствием помощи Запада в урегулировании ситуации в Газе

Турция пока не видит содействия Запада усилиям Анкары по урегулированию вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Содействия Запада мы не видим. Наоборот, мы видим поддержку агрессора. Турция старается усадить стороны за стол переговоров, оказать всяческое посредничество в процессе по обмену заложниками. Никакой поддержки от западных стран», — заявил источник.

В Турции надеются, что предстоящий визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Берлин позволит «прояснить ситуацию».

До этого стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в секторе Газа на следующей неделе.

После саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) Эрдоган возобновит телефонные переговоры с мировыми лидерами по теме урегулирования ситуации в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.