Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Анкаре недовольны отсутствием помощи Запада в урегулировании ситуации в Газе

Турция не видит содействия Запада усилиям Анкары по урегулированию в Газе

close
100%
Umit Bektas/Reuters

Турция пока не видит содействия Запада усилиям Анкары по урегулированию вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Содействия Запада мы не видим. Наоборот, мы видим поддержку агрессора. Турция старается усадить стороны за стол переговоров, оказать всяческое посредничество в процессе по обмену заложниками. Никакой поддержки от западных стран», — заявил источник.

В Турции надеются, что предстоящий визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Берлин позволит «прояснить ситуацию».

До этого стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в секторе Газа на следующей неделе.

После саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) Эрдоган возобновит телефонные переговоры с мировыми лидерами по теме урегулирования ситуации в Газе.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий