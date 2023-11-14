Польская газета назвала отношения Варшавы и Киева «войной»

Между Польшей и Украиной происходит транспортная война, вызванная стремлением польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов. Об этом сообщает газета Mysl Polska.

«Водители заблокировали своими грузовиками три прохода на границе с Украиной. Требование протестующих очевидно — защитить польский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны восточной границы», — сообщает издание.

Бизнесмен и политик Рафал Меклер обвинил польские власти в готовности «отдать последнюю рубашку» Украине, не обращая внимания на то, что самой Польше наносится ущерб.

До этого на границе Словакии и Украины образовалась огромная пробка из-за польских водителей.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что готовы к новым торговым конфликтам.