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Польская газета назвала отношения Варшавы и Киева «войной»

Mysl Polska: между Польшей и Украиной происходит транспортная война

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Shutterstock

Между Польшей и Украиной происходит транспортная война, вызванная стремлением польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов. Об этом сообщает газета Mysl Polska.

«Водители заблокировали своими грузовиками три прохода на границе с Украиной. Требование протестующих очевидно — защитить польский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны восточной границы», — сообщает издание.

Бизнесмен и политик Рафал Меклер обвинил польские власти в готовности «отдать последнюю рубашку» Украине, не обращая внимания на то, что самой Польше наносится ущерб.

До этого на границе Словакии и Украины образовалась огромная пробка из-за польских водителей.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что готовы к новым торговым конфликтам.

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