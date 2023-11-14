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В КНДР заявили о попирании США мира в Европе помощью Украине

МИД КНДР: США растаптывают мир в Европе поставками Украине запрещенного оружия

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Kevin Lamarque/Reuters

США растаптывают мир в Европе поставками Украине запрещенных вооружений, в том числе кассетных авиабомб и снарядов с обедненным ураном. Такое мнение высказал глава департамента по делам международных организаций Министерства иностранных дел КНДР Чо Чхоль Су в интервью Центральному телеграфному агентству (ЦТАК).

Дипломат заявил, что наряду с Соединенными Штатами Великобритания желает, чтобы конфликт на Украине продолжился, поэтому Киев получает от западных союзников снаряды с обедненным ураном, крылатые ракеты дальностью 250 километров и противотанковые вооружения.

На прошлой неделе публицист Ким Юн Ми писал для ЦТАК, что G7 играет негативную роль в мировой политике, в том числе на Украине, Ближнем Востоке и Корейском полуострове, поэтому этот клуб должен быть распущен.

До этого министерство иностранных дел КНДР обвинило американского государственного секретаря Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове.

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.

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