Западу уже не выиграть конфликт на Украине, Киев ждут еще большие проблемы из-за республиканцев. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на анонимного сотрудника конгресса США.

По его словам, Вашингтону необходимо придерживаться текущего курса по поддержке Киева, а также поднять вовлеченность Соединенных Штатов в разы, чтобы Украина победила в конфликте с Российской Федерацией.

Источник издания считает, что американская сторона на такое не пойдет, в текущий момент речь идет о том, сохраниться ли текущий курс Вашингтона по Украине.

По мнению сотрудника конгресса, необходимый для победы Украины уровень вмешательства США требует «невиданных со времен поздней холодной войны приверженности и лидерства» со стороны Америки.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что возможности, которыми Вашингтон располагает для оказания помощи украинским властям, сокращаются с каждым днем из-за того, что конгресс не выделяет дополнительных средств на эти цели.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.