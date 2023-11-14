Израиль поддержит помощь Газе со стороны США при соблюдении условий

Израиль поддерживает включение гуманитарной помощи для сектора Газа в пакет безопасности США для Израиля и Украины, представленный президентом США Джо Байденом в октябре, но при соблюдении некоторых условий. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

В публикации отмечается, что Иерусалим поддерживает гуманитарную помощь для Газы со стороны США, которую Байден предложил конгрессу в октябре.

По словам источника издания, одобрение данной помощи со стороны Израиля обусловлена тем, что она будет соответствовать критериям, которые Иерусалим в текущий момент обсуждает с американскими законодателями, работающими над продвижением пакета помощи.

Чиновник подчеркнул, что под критерии попадает, например, разграничение между краткосрочной и чрезвычайной помощью, которая должна полностью координироваться с Израилем.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что возможности, которыми Вашингтон располагает для оказания помощи украинским властям, сокращаются с каждым днем из-за того, что конгресс не выделяет дополнительных средств на эти цели.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.