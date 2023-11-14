Журналист Херш рассказал о планах Израиля на границу Газы с Египтом

Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что Израиль хочет контролировать границу Газы с Египтом и полностью взять на себя вопросы безопасности сектора. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист со ссылкой на источники в Израиле утверждает, что Газу планируется контролировать, как районы Западного берега, где за безопасность отвечает Иерусалим. Херш подчеркнул, что израильская сторона планирует контролировать проход людей из Газы, а также границу сектора с Египтом, за которой ранее наблюдал Каир.

Источник Херша утверждает, что в данной ситуации основной целью Израиля является контроль контрабанды в Газу, но делать это должны не жители сектора.

До этого египетские власти проинформировали Израиль о том, что палестинское движение ХАМАС в ближайшие дни освободит ряд заложников, захваченных 7 октября при нападении на еврейское государство.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.