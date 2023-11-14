Блинкен прокомментировал разногласия в Госдепе по ситуации в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал наличие разногласий внутри ведомства по поводу подхода администрации США Джо Байдена к конфликту между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает CNN со ссылкой на электронное письмо Блинкена сотрудникам.

В нем утверждается, что некоторые сотрудники ведомства могут не соглашаться с подходами Госдепа или считать, что можно сделать что-то лучше.

Госсекретарь признал, что слишком много палестинских мирных жителей пострадало и нужно «делать больше, чтобы уменьшить их страдания».

До этого стало известно, что сотрудники Государственного департамента США подвергли критике политику главы государства Джо Байдена в отношении конфликта на Ближнем Востоке, обвинив его в «распространении дезинформации» о войне Израиля и ХАМАС, также назвав действия еврейского государства «военными преступлениями».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.