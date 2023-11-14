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В США заявили о сокращении возможности оказывать помощь Украине

Белый дом: возможности США по оказанию помощи Украине сокращаются с каждым днем

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Evgen Kotenko/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что возможности, которыми Вашингтон располагает для оказания помощи украинским властям, сокращаются с каждым днем из-за того, что Конгресс не выделяет дополнительных средств на эти цели. Его слова на брифинге передает ТАСС.

«С каждой неделей нам становится все сложнее полностью финансировать то, что мы считаем необходимым предоставить Украине, те инструменты и средства, которые нужны ей для обороны своей территории и наступления», — сказал Салливан.

По словам помощника американского лидера, США по-прежнему способны предоставлять Украине военную помощь, однако, если бы было получено полное финансирование, Вашингтон мог бы делать это «на более устойчивой основе».

12 ноября член конгресса Марджори Тейлор Грин в соцсети X (бывшая Twitter) призвала администрацию США остановить финансирование Украины и сосредоточиться на внутренних проблемах.

В октябре издание Business Insider писало, что президент России Владимир Путин сделал ставку на усталость западных стран от постоянной помощи Украине, и его план воплощается в жизнь.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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