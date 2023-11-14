В Госдепе США оценили слова израильского министра о ядерной бомбардировке Газы

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Милле заявил, что американская администрация считает неприемлемыми высказывания министра по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихая Элияху о возможной ядерной бомбардировке сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Он отказался комментировать призыв президента Турции Тайипа Эрдогана к проведению расследования в отношении вопроса о наличии у Израиля ядерного оружия.

Милле добавил, что высказывания израильского министра являются неприемлемыми, американская сторона рада, что они были немедленно дезавуированы премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

До этого глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Израиль фактически подтвердил наличие у себя ядерного оружия. Так он прокомментировал слова министра еврейского государства по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху о возможности использования подобного вооружения на территории сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.