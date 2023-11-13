Санду отказалась подписывать назначение главы Гагаузии членом кабмина

Молдавский президент Майя Санду в эфире госрадиостанции Radio Moldova заявила, что не будет подписывать декрет о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства, несмотря на то, что этого требует законодательство республики.

Свое решение глава государства объяснила тем, что Гуцул якобы работает «на криминальную группировку».

«Пока она будет работать на криминальную группировку, я не собираюсь подписывать декрет», — утверждает Санду.

По ее информации, у прокуратуры появились улики, свидетельствующие о том, что Гуцул является членом преступной группы, которая управляется лидером фракции «Шор» Иланом Шором.

«Если она <...> порвет связи с криминальной группировкой, тогда будет другая ситуация», — пояснила молдавский лидер.

В сентябре депутат Народного собрания Гагаузии, глава территориального подразделения оппозиционной партии «Возрождение» Александр Дюльгер заявил, что центральные власти Молдавии начали процесс ликвидации Гагаузской автономии, а уголовное дело, возбужденное в отношении главы региона (башкана) Евгении Гуцул, является частью этого сценария.

Ранее власти Молдавии обвинили в прессинге Гагаузии.