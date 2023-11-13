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В ЕС признали, что не успеют к концу года поставить Киеву 1 млн снарядов

Боррель заявил, что ЕС не успеет к концу года поставить Киеву 1 млн снарядов

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Johanna Geron/Reuters

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи глав МИД ЕС, признал, что содружество не успеет выполнить в срок свой план по отправке на Украину до конца года 1 млн снарядов и ракет, передает ТАСС.

По его словам, предоставление снарядов все еще остается целью Евросоюза. Работа по этому вопросу велась по трем линиям. В краткосрочной перспективе Евросоюз обратился к армиям стран-участниц, чтобы выделить снаряды из существующих запасов, и эта рабочая линия закончена, по ней былопредоставлено чуть более 300 тысяч снарядов.

Боррель уточнил, что сейчас идет работа по линии производства — подписано несколько контрактов.

«Ну и третья линия — увеличение производства, но это задача на среднесрочную перспективу, не до конца года и даже не на первые месяцы следующего года», — сказал он.

Отмечается, что на встрече глав МИД ЕС не было принято решения о разблокировке нового транша военной помощи для Украины в 500 млн евро из Европейского фонда мира.

До этого Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД завил, что Еврокомиссия намерена в среду, 15 ноября, представить на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет антироссийских санкций,

Ранее в ЕС анонсировали новые индивидуальные и секторальные санкции против РФ.

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