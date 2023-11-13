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В Совфеде сообщили о вредности образования для россиянок

Сенатор Павлова: девушек нужно перенацелить с получения образования на роды

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Shutterstock

Российских девушек нужно перенацелить с получения высшего образования на роды. Такое мнение высказала член Совета Федерации, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова в беседе с телеканалом «Царьград».

«Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования», — утверждает она.

По мнению Павловой, молодых россиянок в настоящее время ориентируют на получение качественного образования и строительство хорошей карьеры, в результате чего женщина, не родившая детей к 40 годам теряет понимание, «что такое домашний очаг».

Сенатор убеждена, что подобную систему ценностей пора менять. Она также добавила, что поднятие демографических показателей в стране посредством экономических мер, выдаче льгот, пособий и квартир для молодых семей является неверным путем.

В июле глава Минздрава России Михаил Мурашко раскритиковал стремление современных женщин заводить детей только после того, как они получат образование и построят карьеру. По его словам, еще школьницам необходимо объяснять, как важно обзавестись потомством как можно раньше, чтобы избежать в будущем многих проблем. Мнение министра поддержала и зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Тем не менее, согласно статистике, средний возраст матерей в России при рождении первенцев неуклонно растет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Артемий Лебедев призвал россиянок задуматься о карьере после рождения детей.

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