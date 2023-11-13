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В Евросоюзе воспротивились изменению границ Газы по итогам конфликта

Боррель назвал недопустимым изменение границ Газы и переселение ее жителей

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Global Look Press

Европейский союз (ЕС) выступает против какого-либо изменения границ сектора Газа после завершения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава внешнеполитической службы регионального содружества Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

В понедельник, 13 ноября, в Брюсселе состоялось заседание министров иностранных дел стран — членов организации. В ходе встречи Боррель предложил главам дипломатических ведомств обсудить условия и допустимые рамки урегулирования ближневосточного кризиса.

«Для нас очевидно, что нельзя допустить сокращения или оккупации части территорий сектора Газа, а также переселение его жителей», — подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делами и политике безопасности.

Он добавил, что региональное содружество поддерживает Палестинскую национальную администрацию (ПНА). В связи с этим Брюссель высказался против сохранения влияния палестинского движения ХАМАС на территории сектора Газа.

Также в рамках заседания министры иностранных дел Италии, Франции и Германии представили план по изоляции движения ХАМАС. Как рассказал глава итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни, соответствующие инициативы направлены на сокращение финансирования ХАМАС и предотвращение негативного влияния его деятельности на гражданское население.

Ранее Израиль объявил паузу в боевых действиях на территории сектора Газа.

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