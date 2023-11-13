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В Баварии раскритиковали министра обороны ФРГ за слова о подготовке к войне

Премьер Баварии назвал неудачной метафору Писториуса о подготовке ФРГ к войне

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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о необходимости подготовить страну к ведению войны представляет собой «неудачную метафору и целеполагание». На это указал премьер-министр федеральной земли Бавария и председатель партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зедер, сообщило местное интернет-издание web.de.

Он отметил, что усиление немецких войск является хорошей инициативой. Однако, по словам премьер-министра Баварии, он и его коллеги не поддерживают целеполагание правительства страны по готовности к вооруженному противостоянию.

«Мы считаем, что это действительно неудачная метафора, а также неудачное целеполагание — Германия не хочет вести войну, Германия хочет быть способной защитить себя и быть обороноспособной однако она не воодушевлена [перспективой] войны», — подчеркнул Зедер, выступая на съезде партии ХСС в городе Мюнхене.

В конце октября глава военного ведомства ФРГ Борис Писториус заявил, что государство должно быть готово к возможному нападению и участию в оборонительной войне. Как отметил министр, в настоящее время власти тратят на укрепление армии больше, чем когда-либо до этого.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали слова немецкого министра обороны о войне в Европе.

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