Украина рассчитывает получить от ЕС €20 млрд

Киев ожидает от Европейского союза выделения €20 млрд в специальный фонд для помощи Украине. Об этом сообщает украинский МИД.

«Мы рассчитываем на получение восьмого транша в рамках фонда мира и создание спецфонда в рамках Европейского фонда мира на 20 миллиардов евро для помощи Украине», — сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза.

Встреча прошла в понедельник, 13 ноября.

Министр подробно остановился на приоритетных военных потребностях Украины, призвав увеличить военную поддержку и сократить время ее доставки.

«В частности, речь идет о боевой авиации, артиллерийских системах, РСЗО, бронированных машинах, танках, боеприпасах, средствах РЭБ, радарах, дронах, дальнобойных ракетах и других позициях», — заявил Кулеба.

Помимо этого, министр призвал европейские страны принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также ускорить работу над 12-м пакетом санкций против России.

Формальное решение о начале переговоров лидеры государств ЕС будут обсуждать на саммите, который 14–15 декабря пройдет в Брюсселе. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверял, что если Украина станет полноправным членом Европейского союза (ЕС), то будет для объединения активом, а не обузой.

Ранее Украину предложили принять в НАТО без утраченных территорий.