Венгрия винит Украину в циничности из-за нежелания решать вопрос нацменьшинства

Венгрия замечает, что Украина «циничным образом» не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его слова передает РИА Новости.

«Я считаю очень циничным со стороны украинцев, что <...> они не желают возвращать отобранные у закарпатских венгров права», — утверждает глава венгерского МИД.

По мнению Сийярто, данное нежелание украинской стороны достаточно «хорошо заметно».

Как отметил глава венгерского внешнеполитического ведомства, Киев в последнее время наращивает пропаганду, что вопрос прав нацменьшинств «уже или почти решен», но на самом деле обстановка с правами закарпатских венгров «становится все хуже».

До этого в правительстве Украины отвергли наличие в стране русского нацменьшинства. По словам вице-премьера Стефанишиной, в стране есть украинцы, которые говорят на русском языке. Накануне председатель ЕК сообщила о рекомендации начать переговоры о присоединении страны к альянсу. Обеспечение прав нацменьшинств — одно из условий для вступления Украины в ЕС. Однако ЕС интересует не столько соблюдение прав русского меньшинства, сколько, например, венгерского. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский во время поездки в Закарпатскую область встретился с венграми.