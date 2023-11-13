Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат от Крыма заявил, что время государства Украина подходит к концу

Депутатов Крыма Бабашов: время государства Украина подходит к концу

close
100%
Yevhen Kotenko/Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов написал в своем Telegram-канале, что время государства Украина подходит к концу.

«Большая часть этих исконно русских земель вскоре вернется в Россию, Западную Украину оккупируют поляки», — написал он.

Также депутат добавил, что Владимир Зеленский станет последним президентом государственного образования под названием Украина. Бабашов обратил внимание, США и ЕС урезали финансирование Киева , обострилась проблема обновления руководства страны, а в западных СМИ вспомнили о тотальной коррупции на Украине.

По словам депутата, на фоне ужасающих потерь и кадрового истощения в украинской армии российские военные накопили серьезный ударный потенциал.

До этого эксперт Андрей Кошкин заявил, что раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными стал следствием провалов ВСУ на фронте.

Ранее американский офицер рассказал о последствиях раскола между Зеленским и Залужным.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий