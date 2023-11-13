Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов написал в своем Telegram-канале, что время государства Украина подходит к концу.

«Большая часть этих исконно русских земель вскоре вернется в Россию, Западную Украину оккупируют поляки», — написал он.

Также депутат добавил, что Владимир Зеленский станет последним президентом государственного образования под названием Украина. Бабашов обратил внимание, США и ЕС урезали финансирование Киева , обострилась проблема обновления руководства страны, а в западных СМИ вспомнили о тотальной коррупции на Украине.

По словам депутата, на фоне ужасающих потерь и кадрового истощения в украинской армии российские военные накопили серьезный ударный потенциал.

До этого эксперт Андрей Кошкин заявил, что раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными стал следствием провалов ВСУ на фронте.

Ранее американский офицер рассказал о последствиях раскола между Зеленским и Залужным.