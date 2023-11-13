Сийярто объяснил, почему Венгрия не одобрила выделение €500 млн Киеву

Венгрия заблокировала выделение €500 млн из Европейского фонда мира на поставку вооружений Украине, поскольку не получила гарантий, что компании страны больше не попадут в список «спонсоров войны». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто.

«<...> Мы по-прежнему придерживаемся своей позиции: до тех пор, пока мы не получим от украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) гарантий того, что никогда не повторится ситуация с включением банка ОТР или любого другого венгерского предприятия по надуманным поводам в список международных спонсоров войны», — сказал политик.

Он добавил, что 13 ноября вновь прошло заседание, на котором на Венгрию попытались надавить, чтобы протолкнуть выплату в €500 млн, однако Будапешт настоял на своем.

23 октября Венгрия заблокировала транш для поставок оружия Киеву из-за ситуации вокруг венгерского банка ОТР, который на Украине признали «спонсором войны». В данный момент финансовую организацию уже исключили из соответствующего списка, однако теперь венгерская сторона требует юридических гарантий, что украинские власти больше не прибегнут к подобным санкциям.

Ранее в МИД Венгрии призвали ЕС пересмотреть политику в отношении Украины и России.