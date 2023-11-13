В Еврокомиссии готов проект 12-го пакета антироссийских санкций

Еврокомиссия подготовила и в ближайшие дни представит странам Евросоюза проект 12-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с журналистами.

«На заседании Совета по иностранным делам мы получили информацию о том, что предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций против России будет представлено государствам-членам на этой неделе», — привел ТАСС слова Сийярто.

При этом министр отметил, что он полагает введение двенадцатого пакета санкций неоправданным без проведения тщательного анализа последствий предыдущих одиннадцати пакетов. Про мнению Сийярто, ограничительные меры не достигли заявленной цели и, напротив, нанесли ущерб экономике ЕС, в то время как «российская экономика не была поставлена на колени, а мир на Украине не приблизился».

Кроме того, 13 ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже заявлял, что Европейскому союзу следует пересмотреть свой подход в отношении Украины и антироссийских санкций, так как нынешняя политика оказалась ошибочной. В то же время он отметил, что не питает иллюзий по поводу способности европейских коллег сделать какие-либо шаги в данном направлении.

Ранее в ЕС анонсировали новые индивидуальные и секторальные санкции против РФ.