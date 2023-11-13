Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности Ливии Ибрагимом Бушнафом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

Отмечается, что встреча состоялась в Москве. В ходе переговоров Патрушев и Бушнаф рассмотрели вопросы взаимодействия двух стран по линии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб.

«Отдельное внимание уделено антитеррористической деятельности и сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

8 ноября Патрушев провел встречу с секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

Патрушев и Вольфович рассмотрели вопросы углубления взаимодействия по линии специальных служб, правоохранительных органов и военных ведомств двух стран. Они также обменялись мнениями по проекту повестки дня предстоящего в ноябре в Минске заседания комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

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