Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности Ливии

Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности Ливии Бушнафом

close
100%
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с советником по нацбезопасности Ливии Ибрагимом Бушнафом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза РФ.

Отмечается, что встреча состоялась в Москве. В ходе переговоров Патрушев и Бушнаф рассмотрели вопросы взаимодействия двух стран по линии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб.

«Отдельное внимание уделено антитеррористической деятельности и сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

8 ноября Патрушев провел встречу с секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

Патрушев и Вольфович рассмотрели вопросы углубления взаимодействия по линии специальных служб, правоохранительных органов и военных ведомств двух стран. Они также обменялись мнениями по проекту повестки дня предстоящего в ноябре в Минске заседания комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий