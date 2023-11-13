МИД РФ пообещал эвакуировать всех россиян из сектора Газа

Эвакуационные мероприятия из сектора Газа будут продолжаться до вывоза всех обратившихся за помощью российских соотечественников, говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

«Эвакуационные мероприятия в плотном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами будут продолжены до вывоза из сектора [Газа] всех наших соотечественников, обратившихся за помощью в российские загранучреждения», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что число российских граждан, пересекших контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» и покинувших сектор Газа, почти достигло 100 человек.

12 ноября МЧС РФ заявило о начале эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет. На египетской территории был развернут оперативный штаб ведомства, где людям помогают оформить все необходимые документы для возвращения домой.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.