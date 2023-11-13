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Посол Израиля сообщил о появлении нового вида антисемитизма

Посол Израиля Бен Цви посчитал антисемитскими митинги в поддержку Палестины

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Демонстрации в поддержку Палестины, которые сейчас проходят по всему миру, можно считать новым видом антисемитизма. На это указал израильский посол в России Александр Бен Цви, сообщило издание РБК.

По словам дипломата, некоторые лозунги участников митингов должны вызывать вопросы. В частности, он обратил внимание на лозунг «звезда Давида в мусорном ведре» и призывы «очистить мир» от Израиля.

Как сказал посол, демонстрации в поддержку Палестины вышли за рамки обычных промусульманских мероприятий. Теперь основной целью данных акций является разжигание ненависти по отношению к евреям.

«Это (митинги — «Газета.Ru») не только против Израиля. Давайте, чтобы кто-то не ошибался, это — новый вид антисемитизма», — подчеркнул Бен Цви.

Он добавил, что лозунг «от реки до моря Палестина будет свободной» также представляет собой большую проблему. Если подобная инициатива будет реализована, для Израиля просто не останется места.

В связи с этим посол посчитал данный лозунг призывом к полному уничтожению еврейского государства. При этом он предупредил, что граждане его страны не намерены отправляться в концлагеря по аналогии с 1940-ми годами и продолжат активно защищаться.

«Это будет стоить врагу большую цену», — резюмировал дипломат.

Ранее экс-чиновник ООН заявил о безосновательных обвинениях в антисемитизме в адрес дипломатов.

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