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Стало известно о недовольстве Госдепа политикой Байдена на Ближнем Востоке

Axios: в Госдепе критикуют политику Байдена по конфликту на Ближнем Востоке

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Evelyn Hockstein/Reuters

Сотрудники Государственного департамента США подвергли критике политику главы государства Джо Байдена в отношении конфликта на Ближнем Востоке, обвинив его в «распространении дезинформации» о войне Израиля и ХАМАС, также назвав действия еврейского государства «военными преступлениями». Об этом пишет Axios со ссылкой на документ ведомства.

Как следует из текста, служебную записку подписали 100 сотрудников Госдепа и Агентства США по международному развитию, в ней содержится призыв к администрации Байдена пересмотреть политику в отношении еврейского государства, а также содействовать прекращению огня на территории сектора Газа.

Авторы документа обвинили Байдена в распространении дезинформации в речи 10 октября, когда глава государства высказался за всестороннюю поддержку Израиля, а также пообещал усилить военное присутствие США в регионе. Однако авторы не указали конкретных примеров дезинформации, подчеркивает Axios.

В материале также отмечается, что большая часть записки посвящена критике действий Израиля в ответ на события 7 октября. Авторы записки раскритиковали решения Иерусалима об отключении электричества и ограничении гуманитарной помощи в анклаве, назвав их «военными преступлениями против человечества».

В документе также содержится более широкое недовольство политикой Вашингтона на Ближнем Востоке и того, что авторы называют неспособностью предложить жизнеспособный путь к урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной на основе двух государств, пишет Axios.

«Члены Белого дома и (Совета национальной безопасности) продемонстрировали явное пренебрежение жизнями палестинцев, документально подтвержденное нежелание деэскалации и, даже до 7 октября, безрассудное отсутствие стратегического предвидения», — следует из текста документа.

Ранее в конгрессе США оценили действия Израиля в Газе.

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