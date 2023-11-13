Штурмовавший Капитолий «шаман» планирует баллотироваться в конгресс

Американец Джейкоб Ченсли, штурмовавший Капитолий в Вашингтоне в 2021 году в костюме шамана, планирует баллотироваться в конгресс США, передает агентство Associated Press, ссылаясь на документы.

«Ченсли <...> подал заявление о том, что заинтересован в баллотировании, указав, что хочет баллотироваться как либертарианец на выборах в 8-м округе Аризоны в следующем году», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что действующий член палаты представителей от округа, Дебби Леско, отказалась добиваться переизбрания.

В 2021 году Джейкоб Ченсли был приговорен к 41 месяцу тюрьмы за действия во время проникновения в Капитолий США 6 января. Также ему назначили штраф в две тысячи долларов и три года пребывания под наблюдением после выхода из тюрьмы.

Протесты, в организации которых обвиняют Трампа, прошли в Вашингтоне 6 января 2021 года после президентских выборов. Толпа митингующих ворвалась в здание Конгресса США и захватила несколько его помещений в то время, как там проходило заседание парламентариев, собиравшихся официально утвердить победу Джо Байдена в ходе голосования.

После случившегося сотни участников «штурма» были арестованы, а Дональда Трампа обвинили в попытке изменить итоги выборов в свою пользу. Сам бывший президент заявляет о своей невиновности, но также говорит, что не боится сесть в тюрьму.

2 октября Верховный суд США отклонил ходатайство с требованием наложить запрет на участие в выборах экс-президента Штатов Дональда Трампа.

Ранее Трамп назвал обманом иск против себя и Trump Organization.