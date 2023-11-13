Экс-депутата Рады заочно приговорили к тюрьме по делу о госизмене

Экс-депутата Верховной рады Украины Илью Кива заочно приговорили к 14 годами лишения свободы по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда во Львове.

Бывшего нардепа также приговорили к конфискации имущества. Ему инкриминируют государственную измену, призывы к захвату власти на Украине и публичное использование советской символики.

Суд проходил по форме спецпроизводства в отсутствие обвиняемого. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в течение 30 дней.

Илья Кива — бывший украинский политик, получивший известность после событий на майдане в 2014 году. Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», был членом комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. В конце января 2022 года Кива покинул Украину – перебрался сначала в Испанию, а затем в Москву. После начала военной операции 24 февраля он поддержал действия российских властей, призвав «освободить Украину от западной оккупации».

В августе 2023 года Кива обратился к украинцам с призывом восстать и свергнуть режим президента страны Владимира Зеленского.

Ранее в Москве отреагировали на слова Кивы о планах Зеленского объявить войну России.