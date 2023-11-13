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Политолог заявил о планах ХАМАС разделить Израиль на две части

Политолог Гуреев: ХАМАС хотел продвинуться в Израиле, чтобы разделить его надвое

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Yousef Masoud/Global Look Press

Радикальная палестинская группировка ХАМАС стремилась пройти вглубь Израиля, чтобы разделить его на две части, убежден политолог Данила Гуреев. Дойдя до цели, объединение намеревалось втянуть в конфликт и другие страны, заявил он в беседе с телеканалом «360».

В начале предпринятой операции ХАМАС сумел достичь успеха, устроив для Израиля совершенно неожиданное нападение, отметил эксперт.

«Первая задача, которая ставилась перед ХАМАС, — это набрать как можно большее количество пленных и уже в дальнейшем с этими пленными работать в более мирном ключе, требуя от Израиля определенные политические уступки, — пояснил он. — В общем-то, это просто терроризм».

ХАМАС делал ставку на пленников, так как были случаи, когда Израиль обменивал тысячу палестинских пленных на одного израильтянина, отметил Гуреев. Однако при этом он напомнил, что Израиль одним из первых в общемировой практике объявил, что не ведет переговоров с террористами, поэтому последовавшая реакция израильских властей была предсказуемой.

По мнению политолога, ХАМАС хотел быстро, пока Израиль «не очухался», пройти вглубь и поделить страну. По его мнению, сторонники движения хотели дойти до берега реки Иордан и границы Иордании, где они бы ждали поддержки других арабских государств. Однако истинные мотивы ХАМАС раскроются лишь через несколько лет, заключил Гуреев.

Напомним, газета The Washington Post ранее написала, что ХАМАС планировал продолжить наступление на израильских граждан с сектора Газа вплоть до Западного берега. В статье также отмечается, что цель группировки – спровоцировать масштабный конфликт на Западном Берегу и за его пределами.

В Турции ранее назвали сложной ситуацию с переговорами по вопросу обмена пленными между Израилем и ХАМАС.

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