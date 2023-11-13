Евросоюз потребует незамедлительно объявить гуманитарные паузы в Газе

Все страны — члены Европейского союза (ЕС) намерены потребовать незамедлительного введения гуманитарных пауз на территории сектора Газа. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы регионального содружества Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Он отметил, что соответствующее заявление будет сделано по итогам заседания министров иностранных дел государств — участников ЕС. При этом, как подчеркнул Боррель, ему было «очень сложно» добиться согласования позиции по данному вопросу от всех 27 стран.

«Я потратил на это все выходные <…> В этом заявлении страны требуют установления немедленных гуманитарных пауз для доставки гуманитарной помощи [в сектор Газа]», — указал глава европейской дипломатии, выступая перед началом совещания руководителей МИД в Брюсселе.

Также он добавил, что региональное содружество планирует добиться введения нескольких гуманитарных пауз в разное время. Более того, европейские министры готовятся призвать Израиль к сдержанности ради защиты мирных жителей.

13 ноября израильский интернет-портал Yedioth Ahronoth сообщил, что в скором времени еврейское государство должен посетить Жозеп Боррель. По данным СМИ, визит запланирован на 16 ноября.

Ожидается, что дипломат встретится с семьями заложников палестинского движения ХАМАС. Кроме того, он может провести переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и министром иностранных дел страны Эли Коэном.

Ранее в Израиле назвали условие для прекращения боевых действий в секторе Газа.