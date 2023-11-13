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Жапаров высказался о роли русского языка в Киргизии

Президент Киргизии Жапаров заявил о важности русского языка в жизни народа

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Киргизский президент Садыр Жапаров высоко оценил роль русского языка в жизни своего народа, сообщает РИА Новости.

«Изучая язык, мы <...> получаем ключ к душе народа, его уникальному и неповторимому мировоззрению», — отметил киргизский лидер.

Он также добавил, что становятся понятнее духовные и нравственные ценности русского народа.

Жапаров подчеркнул, что русский язык сохранит важную роль в жизни киргизского народа в статусе официального языка.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в Киргизии откроют девять русскоязычных общеобразовательных школ. В ходе встречи с главой правительства Киргизии Акылбеком Жапаровым он сообщил, что инициатива поможет развитию в республике образования на русском языке. Стоимость проекта, за который заплатит Россия, — около 4,5 млрд рублей. Ранее парламент Киргизии принял закон о языке, понижающий статус русского.

В сентябре президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с главой Республики Киргизия Садыром Жапаровым дали старт строительству в республике трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

Ранее в Киргизии пересмотрели свое разрешение на использование матчества.

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