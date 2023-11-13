Совфед объявит дату выборов президента в декабре

Совет Федерации РФ на заседании 13 декабря может объявить дату выборов российского президента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском парламенте.

По его словам, выборы президента могут назначить на 17 марта 2024 года.

13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решений по поводу участия Путина в президентских выборах 2024 года самовыдвиженцем еще не принималось. До этого газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писала, что в администрации президента рассматривают вариант выдвижения Путина в президенты как самовыдвиженца, которого поддержит инициативная группа из видных общественников.

Дата президентских выборов должна быть назначена Советом Федерации не позднее 18 декабря 2023 года.

10 ноября сообщалось, что прямая линия и большая пресс-конференция с Путиным пройдет 14 декабря.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».