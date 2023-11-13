Кэмерон прокомментировал свое назначение на должность главы МИД Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, получивший должность главы министерства иностранных дел страны, прокомментировал свое назначение. В социальной сети Х (ранее Twitter) он заявил, что надеется помочь действующему премьеру Риши Сунаку в разрешении глобальных вызовов.

По словам Кэмерона, Британия столкнулась с огромным набором международных проблем, среди которых события на Украине и Ближнем Востоке. При таком развитии событий Соединенному Королевству важно поддерживать союзников, укреплять партнерские отношения и «убедиться, что наш голос услышан».

«Хотя последние семь лет я был вне политики, я надеюсь, что мой опыт – в качестве лидера консерваторов в течение одиннадцати лет и премьер–министра в течение шести – позволит помочь премьер-министру справиться с этими жизненно важными вызовами», — написал Кэмерон.

Он подчеркнул, что не всегда был согласен с решениями Риши Сунака, но считает его сильным и способным премьер-министром, который демонстрирует «образцовое лидерство в трудное время».

«Я хочу помочь ему обеспечить безопасность и процветание, в которых нуждается наша страна, и быть частью как можно более сильной команды, которая служит Соединенному Королевству и которая может быть представлена стране после проведения всеобщих выборов», — заявил глава МИД страны.

До этого в Великобритании сменили главу МВД и МИД страны. Экс-премьер Дэвид Кэмерон стал новым министром внутренних дел Соединенного Королевства. Должность главы МВД страны с 25 октября 2022 года занимала Суэлла Браверман. На ее место назначен министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Ранее в Великобритании слили в сеть личный номер телефона премьер-министра.