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В ГД прокомментировали новые правила посуточной аренды жилья

Депутат Разворотнева: сдавать квартиры посуточно должны только предприниматели

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что физлицам могут запретить сдавать квартиры в аренду посуточно. Об этом пишет «Парламентская газета».

По словам Разворотневой, депутаты хотят доработать законопроект о краткосрочном найме жилья. Согласно законопроекту, квартиры в аренду посуточно смогут сдавать только предприниматели и самозанятые.

«На предпринимателей существует больше методов воздействия, чем на физических лиц. Они должны быть зарегистрированы в реестре, у них можно более пристально проверить финансовую отчетность», — пояснила депутат.

Она добавила, что за незаконную предпринимательскую деятельность предусмотрена серьезная уголовная ответственность.

До этого РИА Новости со ссылкой на данные исследования компании «Мир квартир» сообщало, что в России зафиксировали рекордное подорожание жилья в крупных городах, стоимость аренды за месяц выросла на 6%.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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