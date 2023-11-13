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Румыния призвала подготовить «мощный пакет помощи» для Украины к декабрю

Глава МИД Румынии призвала подготовить мощный пакет помощи для Украины к декабрю

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Global Look Press

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что Европейский союз (ЕС) должен согласовать пакет помощи для Киева к декабрю, это станет сигналом, что политическое объединение не устало от Украины. Ее слова приводит «Европейская правда».

«Я буду подчеркивать необходимость подготовить комплексный и серьезный пакет помощи для Украины, чтобы одобрить его на заседании Евросовета в декабре. Мы должны послать мощный политический сигнал о том, что нет простора для колебаний, для усталости в нашей поддержке Украины», — заявила Одобеску перед встречей совета ЕС.

Она отметила, что речь также идет о специальном пакете в рамках Европейского фонда мира.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что объем военных поставок Украине от Европейского союза (ЕС) достиг €27 млрд.

Боррель подчеркнул, что эта сумма стала рекордной за всю историю Евросоюза. Кроме того, страны политического объединения продолжают тренировать украинских солдат, напомнил глава евродипломатии.

Ранее Бербок заявила о расширении поддержки Украины со стороны ЕС.

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