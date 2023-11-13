Палестина предложила открыть морской гуманитарный коридор

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе призвал открыть между Кипром и сектором Газа морской гуманитарный коридор. Его слова приводит телеканал Al Hadath.

«Мы требуем открыть гуманитарный коридор в Газу, а не ограничиваться только контрольно-пропускным пунктом «Рафах», — сказал Штайе.

Из-за тяжелой гуманитарной ситуации в анклаве премьер Палестины призвал ООН «сбросить гуманитарную помощь в Газу с воздуха».

Кроме того, Штайе назвал действия израильской армии военным преступлением.

«Удары по больницам и лишение их топлива можно назвать не иначе как военным преступлением», — указал он.

До этого Мухаммед Штайе заявлял, что Израиль ведет борьбу не с движением ХАМАС, а со всем палестинским народом.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в США призвали стереть ХАМАС с лица земли.