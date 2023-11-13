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Названы сроки проведения осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ начнется в Ереване 18 ноября

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Ronald Zak/AP

Армения примет осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщили в парламенте республики.

Сессия пройдет в Ереване с 18 по 20 ноября. Ее главная тема — «ОБСЕ в моменты кризиса. Роль Парламентской ассамблеи в противодействии внутренним и внешним вызовам».

Ожидается, что участие в событии примут делегации из 57 стран — членов организации. По информации армянского парламента, на сессии обсудят в том числе и вопросы, связанные с ситуацией в Закавказье.

Позднее, с 30 ноября по 1 декабря, в городе Скопье Северной Македонии состоится заседание совета глав МИД стран ОБСЕ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже получил приглашение на мероприятие от председателя совета, главы МИД Северной Македонии Буяра Османи.

Ранее в Австрии выступили за участие России и Белоруссии во встречах ОБСЕ.

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