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Сунак уволил главу МВД из-за позиции по пропалестинским митингам

Сунак уволил главу МВД Браверман из-за позиции по пропалестинским митингам

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Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил главу Министерства внутренних дел страны Суэллу Браверман после того, как она опубликовала в The Times статью, критикующую действия полиции во время протестов в поддержку Палестины. Об этом сообщает Sky News.

«Премьер-министр оказался вынужден принять меры после того, как г-жу Браверман обвинили в подрыве оперативной независимости полиции и доверия общества к ней», — говорится в публикации.

Как пишет Sky News, критики — как из оппозиционных партий, так и коллеги консерваторы — назвали комментарии Браверман «оскорбительными» и «подстрекательскими».

В своем материале для газеты Браверман охарактеризовала протесты в поддержку Палестины как «марши ненависти», а также сравнила их с акциями ирландских республиканцев в Северной Ирландии. Она также заявила, что правоохранительные органы подыгрывают левым силам, разрешая подобные мероприятия.

До этого в Лондоне прошел один из самых крупных митингов против войны в секторе Газа, в котором приняли участие более 300 тысяч человек. В результате столкновений с полицией были арестованы 92 ультраправых активиста.

Ранее в Британии запланировали ужесточить законы о протестах из-за пропалестинских демонстраций.

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