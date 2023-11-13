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Политика

В Кремле прокомментировали информацию об инициативной группе для самовыдвижения Путина

Песков: решение о создании инициативной группы для выдвижения Путина не принималось
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что решение о создании инициативной группы для самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах 2024 года не принималось.

Сообщение о том, что в администрации президента формируют инициативную группу для выдвижения Путина в качестве самовыдвиженца, опубликовал «Коммерсантъ».

«Эта тема привлекает внимание политологов и специалистов, но решений не принималось. Время к моменту объявления выборов приближается, но решений не было. Как только будут — проинформируем», — пояснил Песков.

До этого у Пескова во время брифинга спросили, действительно ли пресс-конференция Владимира Путина, которую совместят с прямой линией, запланирована на 14 декабря. Песков посоветовал не забегать вперед и не соревноваться в том, кто что раньше узнал.

В 2022 году ни прямая линия, ни пресс-конференция не проводились в связи со специальной военной операцией на Украине. 17 марта 2024 года должны состояться президентские выборы.

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