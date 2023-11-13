В Госдуме раскритиковали корейский сценарий по Украине

Идея завершить конфликт на Украине по корейскому сценарию является ловушкой. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Накануне экс-главком вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис написал в своей колонке для Bloomberg, что Украина могла бы извлечь три урока из того, как Южная Корея вышла из войны 1950-х годов. Стране нужно вести переговоры «мир в обмен на землю», приступить к собственному восстановлению при поддержке Запада и обеспечить себе гарантии безопасности (вступить в НАТО). Такое развитие событий эксперт назвал реалистичным и способным привести Украину к успеху.

По словам Шеремета, действия под прикрытием мирного урегулирования конфликта — это ловушка, и связана она с тем, что не хватает средств и сил на решение более важных задач.

Депутат подчеркнул, что Россия научилась на ошибках, связанных с результатами открытого взаимодействия с Западом. Он считает, что США и их союзники стремятся заморозить конфликт на Украине, чтобы «превратить его в фугас замедленного действия», способный взорваться в любой момент.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».