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В Госдуме раскритиковали корейский сценарий по Украине

Депутат Шеремет назвал ловушкой корейский сценарий Запада для Украины

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Идея завершить конфликт на Украине по корейскому сценарию является ловушкой. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

Накануне экс-главком вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис написал в своей колонке для Bloomberg, что Украина могла бы извлечь три урока из того, как Южная Корея вышла из войны 1950-х годов. Стране нужно вести переговоры «мир в обмен на землю», приступить к собственному восстановлению при поддержке Запада и обеспечить себе гарантии безопасности (вступить в НАТО). Такое развитие событий эксперт назвал реалистичным и способным привести Украину к успеху.

По словам Шеремета, действия под прикрытием мирного урегулирования конфликта — это ловушка, и связана она с тем, что не хватает средств и сил на решение более важных задач.

Депутат подчеркнул, что Россия научилась на ошибках, связанных с результатами открытого взаимодействия с Западом. Он считает, что США и их союзники стремятся заморозить конфликт на Украине, чтобы «превратить его в фугас замедленного действия», способный взорваться в любой момент.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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