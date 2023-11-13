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В Кремле рассказали, есть ли в графике Путина разговор с Эрдоганом

Песков: в графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что у главы российского государства пока нет в графике разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но все может быстро измениться.

По словам представителя Кремля, такие переговоры могут быть быстро согласованы.

«Разговор на высшем уровне с турецкой стороной согласовывается за часы, поэтому проблем не возникнет», — сказал он.

Отвечая на вопрос, могут ли президенты России и Турции в случае беседы обсудить ситуацию в секторе Газа, Песков отметил, что «повестка дня подобных разговоров всегда обширна».

«Повестка связана с очень широким спектром развития наших двусторонних отношений», — добавил пресс-секретарь Путина.

До этого сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в секторе Газа на следующей неделе.

24 октября Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора уже обсуждали конфликт на Ближнем Востоке. Лидеры двух государств выражали «глубокую озабоченность» ростом числа жертв среди гражданского населения и ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа. Стороны заявляли о неприемлемости нанесения ударов по жилым кварталам, религиозным и соцобъектам.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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