В Кремле прокомментировали освобождение российских заложников из Газы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва приветствует дипломатические усилия, которые позволили вывести из сектора Газа 70 россиян.

На вопрос журналиста, как президент России Владимир Путин оценивает эвакуацию 70 россиян из Газы, Песков отметил, что речи об оценках не идет.

«Мы приветствуем ... немалые усилия дипломатов, спасателей. <...> приветствуем содействие. Надеемся, что процесс выхода сограждан из Газы продолжится. Процесс сопровождается напряженной работой, предстоит много сделать, чтобы все желающие покинули Газу», — поделился Песков.

До этого россияне, которым удалось в числе первых граждан РФ эвакуироваться из сектора Газа, рассказали, что в анклаве практически нет еды, идет «сильнейшая война».

Россиянка Татьяна Катба рассказала, что после начала бомбежек приходилось думать, где взять воды, хлеб, где помыться и поспать. Она добавила, что Газу бомбят очень сильно.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.