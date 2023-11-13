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Макрон проведет встречу с лидерами религиозных общин на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Макрон проведет встречу с лидерами религиозных общин из-за Ближнего Востока

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с лидерами всех религиозных общин страны в попытке сохранить единство общества на фоне эскалации на Ближнем Востоке, передает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

«В продолжение призыва к единству нации и братства, которое президент выразил в письме гражданам Франции, президент примет представителей религиозных общин», — говорится в сообщении.

Как отмечает газета, встреча пройдет после того, как накануне в Париже около 105 000 человек и 182 000 по всей Франции вышли на демонстрации, «чтобы показать свое неприятие антисемитизма перед лицом резкого роста числа враждебных действий против евреев».

До этого президент Франции выразил мнение, что Израиль имеет право на самооборону в условиях нападения ХАМАС 7 октября. Одновременно он напомнил об ответственности властей еврейского государства за сохранение жизни мирного населения.

Ранее Макрон поприветствовал акции против антисемитизма во Франции.

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