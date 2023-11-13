Азербайджан осудил отправку Францией бронемашин в Армению

Азербайджан выступил с осуждением поставки Францией партии бронеавтомобилей Bastion в Армению. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МИД Азербайджана на своем сайте.

«Решительно осуждаем отправку Францией в Армению бронемашин Bastion. Эти шаги Франции, позиционирующей себя как пропагандиста международного права, сторонника мира и стабильности в регионе, серьезно ставят под сомнение усилия по нормализации отношений в регионе на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ государств и служат обострению ситуации», — заявил пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде.

В дипломатическом ведомстве также считают, что Франция распространяет клевету против Азербайджана и способствует милитаризации Армении, руководствуясь «ошибочными интересами в регионе». В МИД призвали французскую и армянскую стороны прекратить политику милитаризации.

Bastion — французский многоцелевой бронеавтомобиль, разработанный предприятием Acmat. Также считается бронетранспортером, может перевозить до восьми полностью экипированных военных.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу в Елисейском дворце. Пашинян позитивно оценил ее итоги.