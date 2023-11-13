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На Западе выразили недоумение из-за заявлений Борреля по Газе и Израилю

Politico: дипломатам в ЕС пришлось оправдываться за высказывания Борреля по Газе

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Isabel Infantes/Reuters

Европейским дипломатам пришлось оправдываться и извиняться за заявления главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля о наличии базового консенсуса среди лидеров ЕС по гуманитарной паузе в секторе Газа. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на трех анонимных дипломатов.

По данным издания, в октябре Боррель заявил, что министры придерживаются базового консенсуса о необходимости гуманитарной паузы в палестинском анклаве, но для достижения согласия по формулировке понадобилось еще четыре дня переговоров на высоком уровне. В результате генсеку Службы внешних связей ЕС Стефано Саннино понадобилось разъяснять перед представителями ЕС, почему Боррель раньше времени объявил о наличии консенсуса.

Издание отмечает, что Боррель на самом деле сильно разозлил некоторых европейских дипломатов своими высказываниями, которые идут вразрез с официальной позицией Европейского союза по конфликту в Газе. Однако за них он подвергается куда меньшей критике, чем его высокопоставленные коллеги.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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