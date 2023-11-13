В Пентагоне заявили о необходимости диалога США и КНР для предотвращения кризисов

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военному командованию США и КНР необходимо поддерживать диалог, чтобы иметь возможность предотвращать кризисы. Такую точку зрения он высказал на пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Син Вон Сиком, передает ТАСС.

«Я думаю, очень важно иметь возможность поддерживать контакт, чтобы суметь предотвратить выход кризисов из-под контроля», — сказал министр обороны США.

Шеф Пентагона подчеркнул, что диалог должен вестись на уровне высокопоставленных военных и глав ведомств. Важно, чтобы организовать общение было возможно в любой момент, считает Остин.

«Но эти переговоры должны быть содержательными», — сказал он.

До этого помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден решительно настроен восстановить связи между американскими и китайскими военными.

Байден считает, что это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, добавил помощник. А нацбезопасность является для президента США приоритетом.

Представитель Белого дома пояснил, что, по мнению Байдена, связь между военными нужна, чтобы конкуренция между Вашингтоном и Пекином не превратилась в конфликт.

Ранее сообщалось, что Байден запланировал «жесткий разговор» с главой Китая о России и Иране.