Боевики ХАМАС хотели спровоцировать масштабный конфликт на Ближнем Востоке

Палестинская группировка ХАМАС готовилась ко второму этапу нападения на Израиль, чтобы спровоцировать конфликт на Западном Берегу и за его пределами. Об этом сообщила газета The Washington Post.

В статье говорится, что на это указывают доказательства, собранные после 7 октября.

«Доказательства, описанные более чем дюжиной нынешних и бывших сотрудников разведки и безопасности из четырех стран Запада и Ближнего Востока, свидетельствуют о намерении ХАМАС нанести удар исторического масштаба в ожидании того, что действия группы вынудят подавляющий ответ», — пишет издание и добавляет, что несколько чиновников, которые ранее не высказывались по этому поводу, заявили, что в последние дни информация о мотивах ХАМАС стала более достоверной.

По словам официальных лиц, у некоторых боевиков было достаточно продовольствия, боеприпасов и оборудования, чтобы их хватило на несколько дней. Кроме того, они получили инструкции продолжать движение вглубь Израиля, если первая волна атак увенчается успехом, потенциально нанося удары по более крупным израильским городам, отмечает WP.

Другие источники издания из разведки говорят, что одно подразделение боевиков имело разведывательную информацию и карты, свидетельствующие о намерении продолжить наступление до границы Западного берега.

12 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня в секторе Газа возможно только в обмен на заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.