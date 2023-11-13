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В США рассказали, каким будет второй президентский срок Трампа в случае победы

Сенатор Раскин: президентство Трампа будет похоже на правление Путина и Орбана

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Charles Krupa/AP

Член палаты представителей США, демократ от штата Мэриленд Джейми Раскин заявил, что в случае победы Дональда Трампа в президентской гонке 2024 года политика Соединенных Штатов будет похожа на правление Владимира Путина в России и Виктора Орбана в Венгрии. В интервью MSNBC он предостерег от подобного развития событий.

«Так как же будет выглядеть второй срок? Это было бы очень похоже на Владимира Путина в России. Это будет очень похоже на [премьер-министра Виктора Орбана] в Венгрии — нелиберальная демократия, то есть демократия без прав и свобод или уважения к надлежащей правовой процедуре, системе, верховенству закона», — предположил Раскин.

С его точки зрения, президент России и премьер Венгрии «не признают выборы, которые идут не по их сценарию, воспринимают политическое насилие как инструмент получения власти, а дальше все вытекает из воли харизматичного политика».

В случае победы Дональда Трампа в выборах Соединенные Штаты будут двигаться «к совершенно иной форме правления», констатировал Раскин.

5 ноября сообщалось, что Дональд Трамп получил большую поддержку избирателей в пяти из шести важнейших для выборов штатов, чем нынешний глава Белого дома Джо Байден.

Ранее Трамп оценил близость США к третьей мировой войне.

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