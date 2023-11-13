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Полянский заявил, что РФ не делает ставку на прекращение поставок оружия Украине

Полянский заявил, что Запад сделает все, чтобы удержать Украину на плаву

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Global Look Press

Россия не делает ставку на прекращение поставок военной помощи Украине и понимает, что западные страны сделают все для ее поддержки. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский РИА Новости.

Для Москвы с самого начала конфликта было понятно, что Украина может продолжать вести боевые действия только при поддержке западных стран, прежде всего — США, отметил дипломат. При этом в России никто не делает ставку на то, что поток западной помощи Украине прекратится, заявил он.

«Мы понимаем, что Запад ... постарается сделать все возможное, чтобы удержать его [Киев] на плаву», — сказал Полянский и добавил, что российская сторона не рассчитывает на этот фактор.

В конце октября Полянский принес на заседание Совета безопасности ООН обломки ракет западного производства и заявил, что Украина применяла их для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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