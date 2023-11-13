Президент Украины Владимир Зеленский пытается выглядеть более храбрым, заявляя, что украинская армия сможет противостоять Вооруженным силам Российской Федерации даже без помощи США. Так считает индийское издание Hindustan Times.

Ранее украинский лидер, отвечая на вопрос о возможности избрания на пост главы Белого дома Дональда Трампа и изменения политики Соединенных Штатов в отношении Украины, заявлял, что не будет прекращать вести боевые действия даже в случае прекращения финансовой и военной помощи.

«Изолированный Зеленский примеряет храброе лицо», — отмечает издание.

12 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Зеленский отчаянно обещает новое наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку западные страны испытывают раздражение и усталость от Киева, а также не хотят давать Украине деньги.

До этого экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявлял, что на Западе изыскивают способы избавиться от Украины, поскольку там понимают, что конфликт проигран.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.