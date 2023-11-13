Россия имеет достаточное число рычагов воздействия, чтобы одержать победу в спецоперации на Украине и выполнить поставленные цели. Об этом заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В наших руках достаточно рычагов <…>, чтобы завершить эту кампанию, одержать победу и достичь целей специальной военной операции», — сказал Полянский.

До этого дипломат заявил, что в мире после СВО много узнают о славящих нацистов Украине и Канаде.

В конце октября в ООН принесли обломки использованных Украиной западных ракет. Полянский показал части снаряда, выпущенного из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по администрации Херсонской области в сентябре прошлого года. Он также продемонстрировал обломок англо-французского боеприпаса Storm Shadow, который применялся украинской армией.

Ранее Песков назвал Россию сильной страной.