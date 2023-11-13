Захарова высмеяла Зеленского за возможное желание занять у Трампа денег на шоппинг

Президент Украины Владимир Зеленский хочет дозвониться до экс-главы США Дональда Трампа, чтобы попросить денег на рождественский шоппинг в Нью-Йорке для своей жены. Шуточный текст возможного телефонного разговора политиков опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Примерный текст: «Дональд, это я, Владимир. Нет, не твой друг. А друг Байдена», — написала дипломат.

Она иронично предположила, что Зеленский попросит у Трампа денег взаймы, так как его «супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг».

На вопрос о возврате долга, по мнению Захаровой, украинский лидер ответил бы так: «Когда Россию победю… Побежу… Побегу».

В конце октября Захарова оценила призыв Елены Зеленской к Google по отображению Крыма на картах. Она отметила, что супруга президента попросил отображать полуостров украинским, в отличие от бутиков Cartier. Информация о встрече Зеленской с представителями Google появилась 20 октября.

Ранее Захарова высмеяла встречу Байдена с Зеленским.