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Вашингтон обеспокоен намерением Израиля спровоцировать войну в Ливане

Axios: в США обеспокоены попытками Израиля спровоцировать войну в Ливане

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Hassan Ammar/AP

Чиновники в Белом доме обеспокоены тем, что Израиль пытается спровоцировать войну в Ливане, которая может распространится на весь ближневосточный регион. Об этом, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает портал Axios.

По мнению некоторых сотрудников администрации США, Израиль провоцирует проиранское шиитское движение «Хезболла» для того, чтобы создать предлог для более масштабной войны в Ливане. Подобное же развитие событий может еще больше втянуть США и другие страны в конфликт на Ближнем Востоке.

Согласно имеющейся информации, глава Пентагона Ллойд Остин на прошлой неделе в телефонном разговоре с израильским министром Йоавом Галлантом выразил озабоченность ролью Израиля в эскалации с Ливаном.

Позиция министра обороны США, считает портал, отражает растущую тревогу Вашингтона по поводу усиливающейся из-за действий Израиля напряженности вдоль границы с Ливаном, что может привести к войне во всем регионе.

Ранее сообщалось, что позиция США по палестино-израильскому конфликту может пошатнуть влияние страны как на Ближнем Востоке, так и на мировой арене в целом.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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